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Путин поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников

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Президент России Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. руб. раньше срока — со 2 августа. Об этом глава государства сообщил в среду, 28 июля, в ходе совещания о подготовке к новому учебному году.

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Отмечается, что российский лидер, заслушав доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда России Антона Котякова, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тыс. рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.

В свою очередь, Котяков сообщил, что, согласно постановлению правительства РФ, старт выплат был намечен на 16 августа, но технически к ним можно приступить уже 2 августа. Кабмин будет готов произвести выплаты на 17 млн детей, отметил министр.

«Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — заключил Путин.

14 июля Котяков сообщил, что обратиться за единовременной выплатой для подготовки детей к школе можно до конца октября.

19 июня в правительстве РФ напомнили, что право на получение денежных средств имеют родители, усыновители, попечители и опекуны, в семьях которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет.

3 мая российский лидер в августе поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

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