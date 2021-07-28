Проблемный дом на Профсоюзной улице достроят в Томске

Власти Томской области выделят 62,6 млн рублей на достройку дома по улице Профсоюзной, 7, в Томске и 17,7 млн рублей на компенсации дольщикам долгостроя на улице Сосновой, 16-7, в Северске. Данная мера решит проблему 72 обманутых дольщиков, информирует пресс-служба обладминистрации.

«На достройку дома по улице Профсоюзной, 7, будет направлено 62,6 млн рублей, из которых 52 млн — средства федерального бюджета, еще 10,6 млн — областной казны. Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков», — заявил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, передает РИА «Томск».

Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в домах недобросовестных застройщиков очередникам — например, жителям аварийных зданий, малоимущим гражданам, сиротам, многодетным семьям и инвалидам. О расширении полномочий фонда сообщили ранее в правительстве. Это позволит сократить очереди на получение положенного от государства жилья.