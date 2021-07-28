Вторая двойня подряд родилась у семьи в Минеральных Водах

В Минеральных Водах зарегистрировали редкий случай — в одной семье родилась вторая двойня подряд. Вероятность такого события оценивается в 0,0014%.

Как сообщили NewsTracker в региональном правительстве, матерью двойняшек второй раз стала местная жительница Наталья Константинова. Мама и дети чувствуют себя хорошо.

Женщина рассказала, что сначала родила девочку. Через шесть лет они с мужем захотели мальчика, но снова родились две девочки. Через четыре года у ее троих дочерей появились брат и сестра.

По словам заведующего родильным отделением минераловодского роддома Дмитрия Бочарова, это первый в его 25-летней практике случай вторых подряд многоплодных родов.