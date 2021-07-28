Покупкой российских БПЛА «Орион» заинтересовались 13 стран

13 государств готовы закупить российский БПЛА «Орион». Десятки стран заинтересовал проект во время МАКС-2021. «Орион» по многим показателям превосходит зарубежные аналоги и при этом он дешевле, передает телеканал «Известия». По закупке других БПЛА также ведутся переговоры с иностранными компаниями. Экспортную версию «Ориона» представили на авиасалоне МАКС в 2017 году. Беспилотник активно используется и в гражданской сфере. «Орион» помогает в патрулировании лесов, в поиске браконьеров и незаконных вырубок, а также в слежке за ситуацией с пожарами. Кроме того, с помощью БПЛА доставляются грузы пожарным подразделениям.

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