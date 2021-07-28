Прямой эфир
Мир
Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара
Спорт
Тренер рассказала о занижении оценок российским гимнастам на Олимпиаде
Интернет
Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент
Спорт
Россияне завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на ОИ
Политика
Путин обсудил с СБ ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана
Авто
УАЗ опубликовал изображение редкой модели со спальным местом
Спорт
Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии
Мир
Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
Спорт
Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Всероссийский экомарафон «Дни зеленых действий» стартовал в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский экомарафон «Дни зеленых действий» продолжается. Эстафету от Московской области приняла Липецкая, городские парки которой 28 июля массово присоединились к «зеленым» мероприятиям. По итогу марафона его участники внесли свои предложения для народной экологической программы инициатору «Дней зеленых действий» — Дмитрию Кобылкину. Главной темой на этот раз стал чистый воздух.

В России набирает обороты масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий», стартовавший 15 июля. Открывающим событием, напомним, стала уборка берегов реки Истры в Московской области и обсуждение вопросов системы обращения с ТКО. А уже сегодня, 28 июля, к проекту присоединилась Липецкая область.

Марафон стартовал с плоггинг-забегов, которые состоялись в парке Металлургов и парке Победы. Кроме того, неподалеку, на одной из трансформаторных станций, появились и новые граффити в поддержку проекта. В Быхановом саду «Дни зеленых действий» посетили самые юные участники — для них был организован специальный «Заезд будущего» на мини-электромобилях. На импровизированной трассе юные экологи провели замеры показателей качества воздуха с использованием специальных «экочемоданчиков». Сразу после специалисты мобильной эколаборатории продемонстрировали всем желающим алгоритм замеров показателей качества воздуха. Отметим, у региона есть уже семь федеральных постов наблюдения за загрязнением атмосферы, а также, у единственного среди соседних областей, собственная государственная областная экологическая лаборатория. С 2019 года в Липецке реализуется федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», запущенного при участии Дмитрия Кобылкина. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за два года снижен на 10 тыс. т. Свой пост сегодня представило и Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Это сравнительно компактная система автоматического мониторинга атмосферы.

Цель экомарафона «Дни зеленых действий» — не просто масштабные мероприятия по всей России, но и сбор конкретных предложений от жителей. Уже традиционно инициатор проекта Дмитрий Кобылкин в ходе паблик-тока лично пообщался с экоактивистами, волонтерами, представителями общественных организаций, в том числе Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты, «Молодой гвардии». Основные идеи участников связаны с актуальной для региона темой чистого воздуха. Звучали конкретные примеры и предложения, в том числе развитие экологичного общественного транспорта в городе, в частности трамваев и электробусов, совершенствование экообразования, благоустройство прибрежных зон.

«Я благодарю всех присутствующих прежде всего за активную гражданскую позицию. На мероприятиях, направленных на решение конкретных вопросов, на конкретные действия, особо приятно видеть представителей нового поколения. Вы мыслите шире, нестандартно, видите дальше. «Дни зеленых действий» — прежде всего для вас», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что для перемен нужно новое мышление. «Неслучайно этот проект предусматривает много активностей для детей, есть площадки для молодежи. Это важно. Решить существующие экологические проблемы и предотвратить новые можно, только полностью поменяв мышление», — подчеркнул губернатор.

Масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий» продолжается и пройдет по всей стране. Знаковые мероприятия состоятся на Байкале, в Арктической зоне и в ряде других регионов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021