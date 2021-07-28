Всероссийский экомарафон «Дни зеленых действий» стартовал в Липецке

Всероссийский экомарафон «Дни зеленых действий» продолжается. Эстафету от Московской области приняла Липецкая, городские парки которой 28 июля массово присоединились к «зеленым» мероприятиям. По итогу марафона его участники внесли свои предложения для народной экологической программы инициатору «Дней зеленых действий» — Дмитрию Кобылкину. Главной темой на этот раз стал чистый воздух.

В России набирает обороты масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий», стартовавший 15 июля. Открывающим событием, напомним, стала уборка берегов реки Истры в Московской области и обсуждение вопросов системы обращения с ТКО. А уже сегодня, 28 июля, к проекту присоединилась Липецкая область.

Марафон стартовал с плоггинг-забегов, которые состоялись в парке Металлургов и парке Победы. Кроме того, неподалеку, на одной из трансформаторных станций, появились и новые граффити в поддержку проекта. В Быхановом саду «Дни зеленых действий» посетили самые юные участники — для них был организован специальный «Заезд будущего» на мини-электромобилях. На импровизированной трассе юные экологи провели замеры показателей качества воздуха с использованием специальных «экочемоданчиков». Сразу после специалисты мобильной эколаборатории продемонстрировали всем желающим алгоритм замеров показателей качества воздуха. Отметим, у региона есть уже семь федеральных постов наблюдения за загрязнением атмосферы, а также, у единственного среди соседних областей, собственная государственная областная экологическая лаборатория. С 2019 года в Липецке реализуется федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», запущенного при участии Дмитрия Кобылкина. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за два года снижен на 10 тыс. т. Свой пост сегодня представило и Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Это сравнительно компактная система автоматического мониторинга атмосферы.

Цель экомарафона «Дни зеленых действий» — не просто масштабные мероприятия по всей России, но и сбор конкретных предложений от жителей. Уже традиционно инициатор проекта Дмитрий Кобылкин в ходе паблик-тока лично пообщался с экоактивистами, волонтерами, представителями общественных организаций, в том числе Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты, «Молодой гвардии». Основные идеи участников связаны с актуальной для региона темой чистого воздуха. Звучали конкретные примеры и предложения, в том числе развитие экологичного общественного транспорта в городе, в частности трамваев и электробусов, совершенствование экообразования, благоустройство прибрежных зон.

«Я благодарю всех присутствующих прежде всего за активную гражданскую позицию. На мероприятиях, направленных на решение конкретных вопросов, на конкретные действия, особо приятно видеть представителей нового поколения. Вы мыслите шире, нестандартно, видите дальше. «Дни зеленых действий» — прежде всего для вас», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что для перемен нужно новое мышление. «Неслучайно этот проект предусматривает много активностей для детей, есть площадки для молодежи. Это важно. Решить существующие экологические проблемы и предотвратить новые можно, только полностью поменяв мышление», — подчеркнул губернатор.

Масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий» продолжается и пройдет по всей стране. Знаковые мероприятия состоятся на Байкале, в Арктической зоне и в ряде других регионов.