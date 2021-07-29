Марк Цукерберг заявил о планах трансформировать Facebook в метавселенную — цифровое пространство, с которым человек сможет взаимодействовать посредством VR- и AR-гарнитур, как в видеоигре. В этом подходе миллиардер видит логичное продолжение развития интернета и мобильных технологий. Компания уже открыла набор инженеров на проект и ожидает, что плоды их трудов могут быть представлены уже через пять лет.

С технологической точки зрения замысел Цукерберга не кажется невозможным. Устройства виртуальной и дополненной реальностей развиваются не первый год. Сегодня на рынке доступны десятки (если не сотни) устройств и сервисов, способных перенести человека в виртуальное пространство или наоборот — дополнить действительность компьютерным интерфейсом.

Да, многие из них всё еще не совсем изящные: в них неловко показаться на улице и небезопасно перемещаться по дому. Например, VR-гарнитуры не могут полностью избавиться от проводов, что сильно ограничивает их мобильность. А уязвимыми местами AR-очков остаются небольшая емкость литий-ионных аккумуляторов, которую приходится компенсировать маломощными и холодными процессорами.

Однако уже в этом десятилетии, вероятно, обе проблемы решатся. Например, провода убьет стандарт связи 5G, который позволит передавать картинку высочайшего разрешения по воздуху без задержек. А графеновые аккумуляторы с повышенной эффективностью, которые должны заменить литий-ионные, уже разрабатываются в компаниях вроде Xiaomi и Oppo.

Аналогичная ситуация и с имитацией физического присутствия человека в виртуальной среде. Хотя глава Facebook не вдавался в подробности этой технологии, могу предположить, что в перспективе корпорацией рассматривается возможность подключения к VR- и AR-гарнитурам систем обратной тактильной связи. На сегодня хватает разработок и в этом направлении.

Например, есть комбинезоны с вибромоторами, прилегающими к разным частям тела, которые имитируют толчки, удары и попадания пуль из видеоигры. Есть секс-игрушки, которые позволяют взаимодействовать с порноактерами или 3D-моделями персонажей. Технологии симуляции запахов за счет распыления в воздухе ароматизаторов тоже существуют.

Но даже решив эти проблемы, VR- и AR-устройства вряд ли станут насколько же массовыми, как смартфоны. При этом именно смартфонам как основному источнику потребления контента в современном мире Цукерберг должен бросить вызов со своими гаджетами и метавселенной.

Хотя многие производители телефонов осознают, что приемниками плоских интерфейсов станут VR и AR, никто из них не спешит ставить точку в истории карманных гаджетов с экранами. И сырость необходимых для замены смартфонов технологий — лишь одна из причин. Причем, вероятно, не главная. Главная — никто не хочет ломать то, что уже работает. То есть вендоры не желают разрушать индустрию, которая уже почти 20 лет приносит им миллиарды долларов ежегодно.

Хорошей аналогией для описания ситуации на рынке смартфонов, на мой взгляд, можно считать автопром. При всем могуществе американских, европейских и японских автоконцернов, самые технологичные электрокары, на которые рано или поздно перейдут все, стала делать компания, которая никогда машинами не занималась. Это Tesla. Именно она оказалась в авангарде нового движения не потому, что у автоконцернов не было технологий для создания электрокаров. Просто никто из них не хотел вставлять своему же бизнесу палки в колёса.

В прошлом Facebook уже пыталась изменить рынок смартфонов. В 2013 году корпорация совместно с HTC выпустила гаджет с модифицированной версией Android, центром которой стала соцсеть Facebook. Проект с треском провалился — догнать Apple и Samsung не удалось. В этот же раз Facebook имеет шанс стартовать с устройствами нового поколения раньше потенциальных конкурентов и задать тренд.

Facebook давно скупает AR- и VR-стартапы. Самой большой сделкой стало приобретение компании Oculus VR за $2,3 млрд в 2014 году. Oculus VR на тот момент была пионером и флагманом на рынке устройств виртуальной реальности, которая лопалась от денежных инвестиций. С тех пор Facebook выпустила несколько гаджетов, последний из которых — VR-шлем Oculus Quest 2 — стал в какой-то степени массовым. По некоторым данным, компания продала более 2 млн экземпляров. Учитывая, что рекордсменом в этой нише является PlayStation VR с тиражом свыше 5 млн, Facebook определенно добилась успеха. Однако обе цифры всё еще исчезающе малы на фоне продаж смартфонов. За один только I квартал 2021 года производители смартфонов отгрузили около 354 млн юнитов.

Впрочем, даже ранний старт не может гарантировать Facebook беспрецедентное лидерство на будущем рынке VR- и AR-устройств. Поскольку перспективы этих технологий захватили умы не только главы Facebook. Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei тоже работают над аналогичными гаджетами. И, пожалуй, самую большую угрозу для Facebook в этой игре представляет именно Apple, которая в свое время перевернула рынок мобильных телефонов, выпустив iPhone.

С точки зрения регулирования деятельности IT-компаний в США, перспективы метавселенной Facebook тоже вызывают вопросы. В адрес корпорации уже несколько лет без конца сыпятся обвинения с стороны администрации президента. Если Дональд Трамп обвинял Facebook в цензуре, то Джо Байден недоволен тем, как компания противостоит распространению фейков о COVID-19 и вакцинации. К тому же предыдущий амбициозный план Цукерберга по созданию цифровой валюты Libra и формированию виртуальной экономики тоже споткнулся о регулирование. Но и это не самое страшное — по итогу завершения антимонопольного расследования против американских IT-корпораций Facebook могут разделить на несколько компаний, что заметно ослабит могущество корпорации.

Резюмируя, можно с уверенностью говорить, что Facebook ничего не мешает создать инновационные AR- и VR-устройства и совместить их с виртуальной средой. Но опасение вызывают перспективы разработки. Компании предстоит выступить против мощной и давно устоявшейся индустрии смартфонов и выдержать конкуренцию с их продукцией в дальнейшем. К тому же амбиции Цукерберга могут разойтись с видением будущего IT-корпораций американским правительством, что уже случалось.

Автор — обозреватель «Известий»

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