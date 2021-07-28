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УАЗ опубликовал изображение редкой модели со спальным местом

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Ульяновский автозавод опубликовал 28 июля на своей официальной странице в Instagram фотографию редкой модификации УАЗ-39095, которая известна как «головастик».

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Версию УАЗ-39095 серийно производили небольшими партиями с 1996 по 2002 год. Главными особенностями модели стали увеличенная на 230 мм колесная база и 360-миллиметровая дополнительная вставка в кабине, расположенная между дверьми и задней стенкой.

Благодаря полуторной кабине, конструкторам удалось разметить во вставке откидную полку размером 1780 мм на 510 мм, которая предназначалась для оборудования там спального места.

Модель УАЗ-39095 оснащали 2,9-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 86 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля УАЗ, который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

Машина сделана на базе бортового автомобиля УАЗ. Кузов кемпера украсили изображениями космоса, ракет и портретом космонавта Юрия Гагарина. Спецверсия «буханки» носит название «Мир вам!». Цены и технические характеристики новинки не называются.

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