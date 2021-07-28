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Пострадавшая в драке из-за коляски рассказала свою версию произошедшего

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Жительница Санкт-Петербурга Инна Шахматова, пострадавшая в драке с женщиной из-за коляски, рассказала свою версию конфликта.

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По словам женщины, жительница одного из домов набросилась на нее из-за того, что она оставила коляску на детской площадке.

«Она в грубой форме попросила убрать [коляску], настаивала, что сейчас же. Потом подошла к моей коляске. Я думала, что она куда-то кинет ее. Я побежала к ней со словами: «Что вы делаете?». За что получила удар в плечо. Я ей ответила, дальше она меня снова ударила. Я потеряла ногтевую пластину, получила порванное платье», — рассказала Шахматова РЕН ТВ 28 июля.

Потерпевшая также отметила, что после инцидента сразу же поехала в больницу и сняла побои.

Конфликт произошел 19 июля на детской площадке во дворе одного из домов в Мурино. После случившегося обе участницы конфликта отправились в полицию и написали встречные заявления. Имевший место разговор был записан на видео одной из участниц конфликта.

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