Пострадавшая в драке из-за коляски рассказала свою версию произошедшего

Жительница Санкт-Петербурга Инна Шахматова, пострадавшая в драке с женщиной из-за коляски, рассказала свою версию конфликта.

По словам женщины, жительница одного из домов набросилась на нее из-за того, что она оставила коляску на детской площадке.

«Она в грубой форме попросила убрать [коляску], настаивала, что сейчас же. Потом подошла к моей коляске. Я думала, что она куда-то кинет ее. Я побежала к ней со словами: «Что вы делаете?». За что получила удар в плечо. Я ей ответила, дальше она меня снова ударила. Я потеряла ногтевую пластину, получила порванное платье», — рассказала Шахматова РЕН ТВ 28 июля.

Потерпевшая также отметила, что после инцидента сразу же поехала в больницу и сняла побои.

Конфликт произошел 19 июля на детской площадке во дворе одного из домов в Мурино. После случившегося обе участницы конфликта отправились в полицию и написали встречные заявления. Имевший место разговор был записан на видео одной из участниц конфликта.