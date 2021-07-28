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Представитель МакSим рассказала о попытках выведения певицы из комы

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Состояние певицы певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, по прежнему тяжелое, но врачи совершают попытки вывести ее из медикаметозной комы. Об этом во вторник, 27 июля, рассказала представитель артистки Маргарита Соколова.

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«Состояние артистки на сегодняшний день сложное, но с положительной динамикой. Время от времени она приходит в сознание», — сообщила она «Москве 24».

По ее словам, врачи регулируют медикаметозный сон певицы в зависимости от состояния организма, тем самым выводят ее из комы, а затем погружают обратно.

Ранее, 26 июля, Соколова заявила, что состояние певицы улучшилось. 23 июля менеджер рассказала, что уже нет сомнений в выздоровлении артистки. При этом она добавила, что у Абросимовой есть проблемы с легкими и сбои в организме, но при таком тяжелом течении коронавируса, по ее словам, это неизбежно.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Как рассказывала сама артистка в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

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