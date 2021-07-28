Опасные качели обнаружили в парке в Рязани

В Рязани в Верхнем городском саду на детской площадке демонтировали травмоопасные качели. Первыми на аттракцион обратили внимание местные жители.

Как рассказал порталу 62INFO.ru один из жителей, 26 июля, придя на площадку с ребенком, он увидел качели, висящие на двух болтах. Однако дети всё равно хотели на них покачаться, что могло обернуться трагедией.

В городской администрации сначала отказались принимать меры, но уже через час опасное место огородили. Затем качели демонтировали.

По данным агентства, 28 июля городские службы сняли еще одни травмоопасные качели.

В начале июня сообщалось, что специальная комиссия обнаружила недочеты на детских площадках в центре Рязани. На одной из них нашли сломанные элементы, а на другой — опасную детскую качалку и сломанную арку у входа.