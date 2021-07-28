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Песков назвал неверными заявления Байдена о российской экономике

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Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как о главе страны, у которой есть только нефтяные скважины и ядерное оружие, неверны по сути. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как он обратил внимание, данную речь Байден произнес, выступая перед сотрудниками национальной разведки США, а «у этой аудитории востребованы бравурные заявления».

Песков признал, что Россия — крупнейшая ядерная держава и располагает большим нефтегазовым сектором. Однако по статистике, напомнил он, в 2020 году доля доходов этой отрасли в ВВП РФ составляла лишь 15,2%, а в 2017 году — 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете России составляли в 2010 году 46%, а в 2020-м — 28%

«Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, то, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США», — подчеркнул представитель Кремля, но этого сделано не было.

Песков добавил, что у России есть передовая ядерная энергетика, мощное сельское хозяйство, развитой строительный сектор. «Конечно, мы предпочли бы, чтобы это всё докладывалось президенту США», — заключил пресс-секретарь.

В тот же день депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил о словах одного из предшественников Байдена Барака Обамы о якобы «разорванной в клочья российской экономике». Он отметил, что Россия сделала существенный скачок в сельском хозяйстве и промышленности.

Накануне Байден заявил, что Россия в экономическом плане опирается только на нефть и ядерное оружие, напоминает «Газета.ру». По его словам, у Москвы есть проблемы в этой сфере и они «делают опасней» Путина.

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