Прямой эфир
Мир
Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара
Спорт
Тренер рассказала о занижении оценок российским гимнастам на Олимпиаде
Интернет
Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент
Спорт
Россияне завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на ОИ
Политика
Путин обсудил с СБ ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана
Авто
УАЗ опубликовал изображение редкой модели со спальным местом
Спорт
Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии
Мир
Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
Спорт
Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Nord Stream 2 сообщила о готовности «Северного потока – 2» на 99%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) завершено на 99%. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы. Об этом 28 июля сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Сделке время: в чем суть соглашения Германии и США по СП-2
И почему Вашингтон отказался от давления на проект

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении оператора, которое цитирует «РИА Новости».

Работы на заключительном участке проекта завершает баржа «Фортуна», добавляет «Газета.ру».

Ранее в среду глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что строительство газопровода «СП-2» должно быть завершено к концу августа, тогда как пуск первого газа по трубопроводу возможен уже в текущем году.

Он уточнил, что ожидает начала пусконаладочных работ на «СП-2» во второй половине 2021 года.

Ранее, 21 июля, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против «СП-2», поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. В этот же день стало известно, что Германия и США достигли договоренности по «Северному потоку – 2».

Договоренности сводятся к тому, что Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка. Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021