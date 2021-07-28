Nord Stream 2 сообщила о готовности «Северного потока – 2» на 99%

Строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) завершено на 99%. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы. Об этом 28 июля сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток – 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении оператора, которое цитирует «РИА Новости».

Работы на заключительном участке проекта завершает баржа «Фортуна», добавляет «Газета.ру».

Ранее в среду глава австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что строительство газопровода «СП-2» должно быть завершено к концу августа, тогда как пуск первого газа по трубопроводу возможен уже в текущем году.

Он уточнил, что ожидает начала пусконаладочных работ на «СП-2» во второй половине 2021 года.

Ранее, 21 июля, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не стали вводить очередные санкции против «СП-2», поскольку считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. В этот же день стало известно, что Германия и США достигли договоренности по «Северному потоку – 2».

Договоренности сводятся к тому, что Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка. Германия обязана принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. ФРГ также выделит €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организует фонд размером $1 млрд, который обеспечит ее энергобезопасность.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.