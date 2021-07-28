В Турции заявили об отсутствии угрозы для туристических объектов из-за пожара

Лесной пожар, который бушует в районе Манавгата турецкой провинции Анталья, не представляет угрозы для туристических объектов. Об этом в среду, 28 июля, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.

«Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются», — сказал он в эфире телеканала NTV.

При этом подозрение вызывает факт того, что возгорание началось в четырех разных точках, добавил градоначальник.

«По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас — спасти людей и потушить пожар», — заключил Бёджек.

В этот же день сообщалось, что масштабный лесной пожар в турецкой провинции Анталья под действием ветра начал приближаться к отелям и жилым домам. На опубликованных в Сети кадрах видны столбы дыма и окрашенное в оранжевый цвет небо.

Отмечалось, что пожар произошел в результате возгорания на мусорной свалке.Особенно быстро огонь распространяется в деревне Эвренсеки и в морском направлении. Местные власти эвакуировали три квартала, к тушению привлечены вертолеты и самолеты.

Кроме того, в регион направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.