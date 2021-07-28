Один человек пострадал во время крупного пожара в Рязани

Крупный пожар произошел в жилом доме на Касимовском шоссе в Рязани. В результате возгорания есть один пострадавший.

Как пишет РИА «7 новостей», сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 27 июля в 16:38. Горел трехэтажный жилой дом. Огонь повредил квартиру. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

С огнем боролись шесть пожарных автомобилей, 24 спасателя.

Причина случившегося сейчас устанавливается. Также специалисты подсчитывают ущерб.

23 июня сообщалось о крупном пожаре на складе со строительной продукцией в Рязанской области. Один человек пострадал. Огонь вспыхнул на складе предприятия, которое специализируется на производстве сухих строительных смесей.