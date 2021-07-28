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Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

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Совет директоров московского хоккейного клуба «Динами» удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности. Об этом говорится 28 июля на сайте клуба.

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Решение принято на очном заседании Совета директоров ХК «Динамо-Москва». Специалиста поблагодарили за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея.

«Совет директоров предложил Евгению Анатольевичу остаться в системе Клуба в качестве советника председателя совета директоров», — отметили в клубе.

Исполнение обязанностей генерального директора возложено на первого заместителя генерального директора Анатолия Харчука. С 2004 по 2006 годы он был президентом клуба. В этот период бело-голубые завоевали золотые медали чемпионата и впервые в истории стали обладателями Кубка европейских чемпионов.

«В сезоне-2018/19 Анатолий Харчук занимал пост заместителя генерального директора ХК «Динамо» и занимался спортивными вопросами, а также комплектованием команды КХЛ», — добавили в «Динамо».

Кровопусков в 2012–2015 годах являлся замгендиректора бело-голубых — президентом клуба тогда был Аркадий Ротенберг. На пост гендиректора его назначили в 2019 году.

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