Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Совет директоров московского хоккейного клуба «Динами» удовлетворил просьбу генерального директора Евгения Кровопускова об освобождении от занимаемой должности. Об этом говорится 28 июля на сайте клуба.

Решение принято на очном заседании Совета директоров ХК «Динамо-Москва». Специалиста поблагодарили за продуктивную работу и вклад в развитие динамовского хоккея.

«Совет директоров предложил Евгению Анатольевичу остаться в системе Клуба в качестве советника председателя совета директоров», — отметили в клубе.

Исполнение обязанностей генерального директора возложено на первого заместителя генерального директора Анатолия Харчука. С 2004 по 2006 годы он был президентом клуба. В этот период бело-голубые завоевали золотые медали чемпионата и впервые в истории стали обладателями Кубка европейских чемпионов.

«В сезоне-2018/19 Анатолий Харчук занимал пост заместителя генерального директора ХК «Динамо» и занимался спортивными вопросами, а также комплектованием команды КХЛ», — добавили в «Динамо».

Кровопусков в 2012–2015 годах являлся замгендиректора бело-голубых — президентом клуба тогда был Аркадий Ротенберг. На пост гендиректора его назначили в 2019 году.