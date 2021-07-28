Следователи рассказали о мотивах убившего жену нефролога из Петербурга

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков мог убить жену ради квартиры. Об этом 28 июля сообщил адвокат врача Сейран Арутюнян со ссылкой на следствие.

«Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть убийство из корыстных побуждений», — рассказал юрист ТАСС.

Следствие считает, что нефролог убил жену, чтобы распорядиться квартирой, добавил адвокат. За убийство из корыстных побуждений Земченкову может грозить пожизненное лишение свободы.

Земченков был задержан правоохранителями 31 марта текущего года по делу об убийстве супруги. Сообщалось, что его жена, 50-летняя Ирина Земченкова, в 2010 году отправилась из дома на работу, но так и не вернулась. Пропавшую искали на протяжении 10 лет.

1 апреля стало известно, что медик признался в убийстве женщины. Он рассказал, что у них с супругой произошла ссора на фоне того, что женщина узнала об измене мужа и его планах уйти от нее к своей коллеге. Врач признался, что убил жену и вывез ее тело в лес Ленинградской области — куда именно, мужчина не помнит.

В тот же день Земченкову было предъявлено обвинение. Как уточнили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, врач расчленил тело супруги и выбросил в мусорные контейнеры.