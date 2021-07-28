Прямой эфир
Мир
Туристические экскурсии на юге Турции приостановлены из-за лесного пожара
Спорт
Тренер рассказала о занижении оценок российским гимнастам на Олимпиаде
Интернет
Суд признал законным штраф Facebook за отказ удалить запрещенный контент
Спорт
Россияне завоевали серебро в турнире по баскетболу 3х3 на ОИ
Политика
Путин обсудил с СБ ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана
Авто
УАЗ опубликовал изображение редкой модели со спальным местом
Спорт
Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии
Мир
Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса
Спорт
Кровопусков освобожден от должности гендиректора московского ХК «Динамо»

Следователи рассказали о мотивах убившего жену нефролога из Петербурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков мог убить жену ради квартиры. Об этом 28 июля сообщил адвокат врача Сейран Арутюнян со ссылкой на следствие.

Дело дрянь: в Подмосковье оправдали обвиняемого в убийстве
Вердикт присяжных может стоить карьеры представителям силовых структур

«Я видел это обвинительное заключение, там указано, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть убийство из корыстных побуждений», — рассказал юрист ТАСС.

Следствие считает, что нефролог убил жену, чтобы распорядиться квартирой, добавил адвокат. За убийство из корыстных побуждений Земченкову может грозить пожизненное лишение свободы.

Земченков был задержан правоохранителями 31 марта текущего года по делу об убийстве супруги. Сообщалось, что его жена, 50-летняя Ирина Земченкова, в 2010 году отправилась из дома на работу, но так и не вернулась. Пропавшую искали на протяжении 10 лет.

1 апреля стало известно, что медик признался в убийстве женщины. Он рассказал, что у них с супругой произошла ссора на фоне того, что женщина узнала об измене мужа и его планах уйти от нее к своей коллеге. Врач признался, что убил жену и вывез ее тело в лес Ленинградской области — куда именно, мужчина не помнит.

В тот же день Земченкову было предъявлено обвинение. Как уточнили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, врач расчленил тело супруги и выбросил в мусорные контейнеры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021