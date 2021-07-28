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Политолог назвал предательством заявление депутата от КПРФ Бондаренко о Крыме

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Политолог Олег Матвейчев в среду, 28 июля, прокомментировал позицию депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, не пожелавшего отвечать вопрос о государственной принадлежности Крыма.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«И вот это предательство здесь и осуществляется. Он вроде бы начинает с того, что критикует власть за недостатки, а докатывается до того, что по сути критикует конституционный строй, потому что в нашей конституции записано, что Крым наш. То есть он уже получается за подрыв нашего государства и подрыв нашей территориальной целостности», — сказал Матвейчев РЕН ТВ.

Ранее в этот день Бондаренко оставил без ответа вопрос о государственной принадлежности Крыма. Видеоролик с политиком был опубликован в Telegram-канале «Заборовский».

Кадры сопровождались подписью, что именно этот вопрос выводит «предателей на чистую воду».

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией.

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