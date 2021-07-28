В Кремле оценили провокационный вопрос теннисисту Медведеву на ОИ

В Кремле прокомментировали провокационный вопрос, заданный чилийским журналистом в адрес теннисиста Даниила Медведева в среду, 28 июля.

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РБК.

Ранее в этот день журналист из Чили спросил спортсмена о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста и заявил, что ему должно быть стыдно за подобные вопросы.

В тот же день депутаты Государственной думы призвали привлечь к ответственности иностранного журналиста, задавшего вопрос. Депутат Игорь Лебедев заявил, что есть журналисты, которые априори относятся к России с негативом в силу того, что «сейчас не самое благоприятное время отношений России с остальным миром», что и выражается в их недостойном поведении.

Инцидент также прокомментировал член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он заметил, что Медведев таким образом заступился не только за себя, но и за всех российских спортсменов на Олимпиаде.

Медведев 28 июля одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини, выйдя, таким образом, в четвертьфинал в одиночном мужском разряде. Медведев выиграл в трех сетах (6:2, 3:6, 6:2).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.