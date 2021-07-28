В Башкирии семерых мужчин госпитализировали из-за отравления

На улице в башкирском городе Салават нашли семерых мужчин без сознания, всех госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, 28 июля, сообщило на своем сайте республиканское управление СК России.

Пострадавшие в возрасте от 36 до 60 лет поступили в реанимацию больницы около 17.00 понедельника, 26 июля. «Указанные лица были госпитализированы в реанимационное отделение с признаками отравления неустановленным веществом», — отметили следователи.

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Медики в настоящее время оценивают состояние мужчин как средней тяжести. По предварительным данным, до потери сознания пациенты употребляли неизвестную жидкость.

«В ходе расследования действиям лица, осуществляющему производство и сбыт товаров, не отвечающим требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, будет дана правовая оценка», — отметили в СУ СК.

12 июля в Сосновском районе Тамбовской области от отравления алкоголем пострадали шесть человек, трое из них погибли. Следователи изъяли канистры со спиртосодержащей жидкостью и направили их содержимое на физико-химическое исследование.