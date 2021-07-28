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Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии
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Некоторые соревнования Олимпиады-2024 пройдут во Французской Полинезии

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Некоторые соревнования летних Олимпийских игр 2024 года состоятся во Французской Полинезии. Об этом в среду, 28 июля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

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«Я решил, что Олимпийские игры 2024 года будут также полинезийскими», — написал Макрон.

Отмечается, что республика рассматривает возможность проведения во Французской Полинезии состязаний по серфингу.

В сентябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) на 131-й сессии в Лиме официально объявил Париж столицей летних Игр 2024 года.

В 2019 году оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года представил официальный логотип соревнований. Эмблема выполнена в серебристо-золотых тонах и состоит из трех символов. Логотип имеет вид золотой медали, внутри которой изображен олимпийский огонь. Также на нем присутствуют черты лица символа Французской Республики — Марианны.

Сообщалось, что впервые в истории эмблема станет общей для Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

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