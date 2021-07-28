Украина отправит Литве колючую проволоку на обустройство границы с Белоруссией

Правительство Украины направит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов. Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства 28 июля.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале украинского кабмина. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Литва обратилась к Украине за помощью в связи с «критической ситуацией», происшедшей на границе с Белоруссией из-за мигрантов.

По итогам обсуждений члены кабмина приняли решение предоставить гуманитарную помощь Литве.

Кулеба также сообщил о решении правительства в Twitter. «Мы поговорили с [министром иностранных дел Литвы] Габриэлюсом Ландсбергисом в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва, из-за [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу», — написал он.

26 июля стало известно, что Эстония направила Украине 50 км колючей проволоки для укрепления границы, в дальнейшем будет передано еще столько же. Эстония также выразила готовность с 1 августа отправить в Литву команды по обслуживанию беспилотников для работы на границе.

12 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что Совет Евросоюза готов рассмотреть введение новых санкций против Минска в ответ на рост потока мигрантов через Белоруссию в Литву.

До этого Литва призвала Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии и обвинила Минск в организации нелегальной переброски мигрантов из Азии в страну. Тогда Вильнюс сообщил, что число прибывающих в Литву нелегальных мигрантов через белорусскую территорию увеличилось в 22 раза.

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы нелегальной миграции.

Минск отвергал обвинения в том, что Белоруссия намеренно пропускает мигрантов через границу в Литву, чтобы оказать давление на Вильнюс. Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 июля, в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции, и ей необходимо начать борьбу с нелегальной миграцией с себя.