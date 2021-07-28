Миронов высказался об исключении Грудинина из кандидатов на выборы

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал в среду, 28 июля, «Санта-Барбарой» ситуацию с исключением из списка кандидатов от КПРФ на выборы в Государственную думу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Павла Грудинина.

«То, что у Грудинина есть счета, это 100% (...). «Санта-Барбара» какая-то (...). И, с моей точки зрения, юридические основания у ЦИК были», — сказал он журналистам.

По словам Миронова, Грудинину и КПРФ нужно было более тщательно готовиться с юридической к процессу регистрации списка кандидатов с юридической стороны.

Кроме того, парламентарий отметил, что теперь «КПРФ будет это (исключение из списка) брать на щит и говорить, что они самые оппозиционные».

По его словам, они «на ровном месте создали ореол мученика».

Ранее в этот день лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал Павлу Грудинину не вступать в КПРФ. Политик заявил, что его очень взволновало подобное решение бизнесмена, и предостерег, что для Грудинина оно будет самым опасным в жизни. Жириновский заявил Грудинину, что тот смотрится лучше беспартийным, и призвал прислушаться к нему.

24 июля сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов. Известно, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.