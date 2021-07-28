В МИЦ «Известия» обсуждают шансы малых партий на выборах в Госдуму. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Выборы-2021: шансы малых партий попасть в Госдуму».
В рамках дискуссии ее участники обсудят, каким может быть новое общественное «большинство»? Могут ли партии претендовать на единоличное лидерство? Какие шансы на попадание в Госдуму у партий «Новые люди», «Зеленые», «Партия пенсионеров»?
Участники:
- Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов;
- Алексей Трубецкой, президент Российского общественно-политического центра;
- Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики
- Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики;
- Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»;
- Сергей Ревин, сопредседатель партии «Зеленые»;
- Владимир Ворожцов, председатель президиума центрального совета «Партии пенсионеров»;
- Александр Малькевич, политолог (онлайн).