В МИЦ «Известия» обсуждают шансы малых партий на выборах в Госдуму. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Выборы-2021: шансы малых партий попасть в Госдуму».

В рамках дискуссии ее участники обсудят, каким может быть новое общественное «большинство»? Могут ли партии претендовать на единоличное лидерство? Какие шансы на попадание в Госдуму у партий «Новые люди», «Зеленые», «Партия пенсионеров»?

Участники: