Байден заявил о «проблемах» экономики России и запутался

Россия в экономике опирается только на нефть и ядерное оружие, поэтому у Москвы есть «проблемы» в этой сфере. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в штаб-квартире офиса Национальной разведки.

При этом американский лидер затруднился сразу определить экономические показатели России в мировых масштабах. «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? <...> [Восьмая] из самых больших в мире?» — цитирует политика ТАСС.

Как добавил Байден, подобное основание экономики делает страну еще более опасной.

Также он обвинил Москву в попытках вмешаться в выборы в конгресс, которые пройдут в США в 2022 году. По его мнению, поскольку в настоящее время много информации избиратели получают через интернет, то в Сети уже распространяются фейковые новости на тему выборов в США.

Заявление американского президента прозвучало в преддверии нового раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности, который пройдет в Женеве 28 июля.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон к разбору завалов в отношениях. По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на преломление негативной тенденции и начало пути к минимальной нормализации отношений.