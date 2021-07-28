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Шойгу указал на всплекс активности боевиков в Афганистане

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил в среду, 28 июля, что всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из этой страны иностранных войск и стремительная деградация обстановки требуют принятия надлежащих мер.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

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По словам Шойгу, подобная работа по принятию надлежащих мер для разрешения ситуации уже ведется. Он также уточнил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений, в частности на двусторонней основе и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы», — рассказал российский министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что Россия готова «оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям».

В настоящее время Соединенные Штаты выводят своих военных, которые находились в Афганистане с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа.

На этом фоне аналитики и политологи прогнозируют резкое ухудшение ситуации в стране.

Так, 27 июля боевики запрещенного в России движения «Талибан» обесточили столицу Афганистана Кабул. Уточнялось, что талибы взорвали линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Это повлияло на энергоснабжение Кабула. Кроме того, талибы взяли под контроль ряд пунктов на границе с Таджикистаном. В Москве также выражали опасения из-за вероятной активизации террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

При этом 28 июля стало известно, что российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон, который располагается рядом с границей Афганистана. Там должны состояться совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения.

До этого, 24 июля, президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 22 июля сообщил, что север Афганистана стремительно превращается в новую горячую точку и это одно из последствий вывода войск США. До этого, 16 июля, глава ведомства Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих террористические организации укрепили в регионе свои позиции, а наркопроизводство достигло рекордных высот.

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