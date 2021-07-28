Прокуратура проверит жалобы на состояние дома для сирот в Биробиджане

Прокуратура начала проверку по жалобам жильцов дома для детей-сирот на улице Шолом-Алейхема. Они недовольны состоянием общего имущества дома: в квартирах стоит стойкий запах канализации, подвал затоплен, а система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии.

После проверки надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание общего имущества дома, обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, чтобы восстановить нарушенные права заявителей пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане провели конкурс на благоустройство общественных пространств, которое будут проводить в 2022 году. Всего в конкурсе участвовали девять общественных территорий, победителя выбирали путем голосования.