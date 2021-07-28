МО Армении заявило о безуспешной попытке наступления Азербайджана

Подразделения азербайджанских ВС, атаковавшие посты Армении на границе в Гегаркуникской области в среду, 28 июля, отброшены на исходные позиции. Об этом сообщается на сайте армянского минобороны.

«Атаковавшие армянские посты подразделения ВС Азербайджана по состоянию на 09:20 (08:20 мск), понеся потери, были отброшены на исходные позиции. Перестрелка продолжается», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на остальных участках границы республик обстановка стабильная и находится под полноценным контролем подразделений Вооруженных сил Армении.

В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что военнослужащие республики в направлении Кельбаджарского района принимают меры для предотвращения провокации со стороны ВС Армении.

«Подразделениями ВС Азербайджана предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противоположной стороны. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении контролируется подразделениями азербайджанской армии», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

В Баку указали, что вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе полностью лежит на Ереване, а Азербайджан и впредь будет решительно пресекать «все провокации» со стороны Армении.

Кроме того, ведомство указало, что сообщения Еревана о повреждении гражданских объектов в Армении являются дезинформацией. В Баку призвали руководство соседней республики начать переговоры о демилитаризации.

«Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать цивилизованные переговоры о делимитации», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день в минобороны Армении сообщили, что трое армянских военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате боевых столкновений с азербайджанскими военными на границе.

При этом также в среду пресс-служба азербайджанского министерства обороны заявила, что в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе пострадали два военнослужащих армии Азербайджана. Азербайджанские военные обвинили армянскую сторону в провокациях и заявили, что приняли ответные меры.

Вместе с тем 28 июля стало известно о локальных боях, зафиксированных на северо-востоке армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обострении ситуации.

До этого, 23 июля, минобороны Азербайджана обвинило подразделения Вооруженных сил Армении в обстреле позиций армии республики в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб один военнослужащий.

В тот же день портал Armenia today со ссылкой на минобороны республики сообщил, что трое военнослужащих армии Армении получили ранения в результате обстрела. По данным ведомства, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям на границе в Гегаркуникской области Армении.

Ереван и Баку регулярно сообщают о перестрелках на границе. Ситуация обострилась в мае, когда Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.