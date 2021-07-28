Американские саблисты на ОИ отказались выходить на матч с россиянами

Мужская сборная США отказалась сразиться за седьмое и восьмое места на Олимпийских играх в Токио с россиянами. Об этом сообщил в среду, 28 июля, старший тренер российский команды по сабле Дмитрий Глотов.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — сказал Глотов «РИА Новости».

Ранее в этот день российские саблисты проиграли сборной Египта в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) должна была встретиться с американцами и разыграть седьмое и восьмое места. Таким образом, российские саблисты заняли седьмое место на олимпийском турнире, добавляет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях россиянин Вениамин Решетников объявил 28 июля, что после ОИ возьмет паузу в карьере. По его словам, на Игры он отбирался в 2019 году, а проводятся соревнования в 2021 году и «загадывать» он не хочет.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.