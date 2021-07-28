СК начал проверку по взрыву газа в многоэтажном доме в Барнауле

СК начал проверку по взрыву газа в многоэтажном доме в Барнауле

2021-07-28 09:18:42

2021-07-28 09:18:42

2021-07-28 09:18:42

2021-07-28 09:18:42

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