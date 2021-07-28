Силовики пришли с обыском к главреду The Insider Доброхотову

В Москве полицейские пришли с обыском к главному редактору интернет-издания The Insider Роману Доброхотову (признано в России СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста). Об этом журналист сообщил 28 июля в социальных сетях.

«Видимо, у меня обыск. Стучится полиция. Не помешал бы адвокат», — написал Доброхотов. Информации от МВД в настоящее время пока нет.

23 июля издание The Insider и пятеро журналистов были внесены Минюстом в список иностранных агентов. Как на следующий день заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, внесение Минюстом РФ журналистов в список СМИ-иноагентов не означает запрета на работу. СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность, добавил он.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Закон стал ответом на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.