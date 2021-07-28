Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ

Четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях россиянин Вениамин Решетников объявил, что после Олимпийских игр в Токио возьмет паузу в карьере. Об этом спортсмен рассказал в среду, 28 июля.

В этот день фехтовальщик отмечает 35-летний юбилей.

«Сегодня мне исполнилось 35 лет, не самый молодой возраст для фехтования. Говорить какие-то конкретные вещи не хочу. Мне обидно, не хочется уходить на грустной ноте, — рассказал Решетников. — Думаю, я сделаю небольшой перерыв. До ближайших стартов еще далеко, и тогда приму конкретное решение».

Он подчеркнул, что на Олимпиаду он отбирался в 2019 году, а проводятся соревнования в 2021 году и «загадывать» он не хочет.

«Все меняется, и есть вещи, которые мы не можем контролировать. Но решение надо принять — на год, на два либо уже заканчивать карьеру», — цитирует его ТАСС.

В ходе Олимпийских игр в Токио Решетникову не удалось завоевать наград ни в личном, ни в командном турнире. Так, 24 июля Решетников уступил египтянину Зиаду Элсисси со счетом 13:15. При этом в этот же день другой россиянин, Константин Лоханов, в 1/16 финала олимпийского турнира уступил корейцу Ким Чон Хвану.

В 1/8 финала турнира прошел российский саблист Камиль Ибрагимов. Однако в итоге пробиться в полуфинал ему так и не удалось, пишет «Спорт Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.