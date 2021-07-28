Следователи рассказали о состоянии сброшенной с седьмого этажа девочки

Состояние трехмесячной девочки, которую мать сбросила с седьмого этажа в Бийске, не смертельное. Об этом рассказали в среду, 28 июля, в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«Состояние трехмесячной девочки, которую мать выкинула из окна седьмого этажа, не смертельное. У ребенка ушибы, она не в реанимации», — пояснили «РИА Новости» в СУ СК.

При этом возле дома была обнаружена сама женщина. В настоящий момент, как пояснили в СУ СК России, мать девочки находится в тяжелом состоянии в хирургическим отделении Бийской городской больницы.

В пресс-службе также отметили, что мотивы подобного поступка пока не ясны. Женщину еще не допрашивали из-за тяжелого состояния здоровья.

Инцидент произошел накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

В декабре 2020 года женщина выбросила в окно новорожденного ребенка своей подруги в Новой Москве. Как установили следователи, гостья, пока мать ребенка вышла в другую комнату, взяла на руки трехмесячную девочку и выбросила из окна 13-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.

Причиной своего поступка обвиняемая назвала конфликт с матерью ребенка. При этом после преступления она уверяла, что все произошло на эмоциях и она не хотела этого делать. 25 марта стало известно, что она симулировала обострение психического расстройства.