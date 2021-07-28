После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице

Власти немецкого города Леверкузен после взрыва на химзаводе предупредили, что в ближайшие дни детям нельзя играть на улице, а также пользоваться уличными бассейнами и есть фрукты и овощи со своих задних дворов. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил The Washington Post.

Взрыв прогремел утром 27 июля на химическом предприятии Chempark в немецком городе Леверкузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, пишет сайт aif.ru. За ним последовал пожар, потушить который не могли в течение четырех часов, пишет НСН. Установлено, что получили повреждение три резервуара с реагентами: загорелись растворители.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения «Чрезвычайная опасность». Местная полиция перекрыла близлежащие трассы.

Как пишет «Правда.Ру», в городе был введен режим ЧС в связи с выбросом большого количества продуктов горения токсичных веществ. До вечера жителей города просили закрыть окна и двери и избегать выхода на улицу, отмечает телеканал «Звезда». Позднее измерения загрязнения «не показывают каких-либо отклонений от нормы».

В результате ЧП два человека погибли, еще 31 человек пострадал. Пять человек числятся пропавшими без вести, уточняет REGNUM. Причина случившегося пока не установлена, ведется расследование, пишет RT.

Отмечается, что предприятие, на котором произошел взрыв, занимается производством различных химикатов, включая продукты азотирования, хлорирования и ароматические углеводороды.