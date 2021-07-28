Найден пропавший четыре дня назад в Хабаровском крае рыбак

Спасатели нашли рыбака, который четыре дня назад пропал в районе села Елабуга в Хабаровском крае. Все это время мужчина был без еды и под палящим солнцем.

Житель села уехал на рыбалку 23 июля, а в назначенный срок домой не вернулся. На его поиски отправили четырех спасателей отряда ГУ МЧС по краю и две единицы техники, в том числе одно плавсредство. Искали мужчину и волонтеры. Они обследовали 40 км береговой линии, но безрезультатно.

Пострадавшего обнаружили 27 июля во время осмотра островов реки Амур в районе поселка Сарапульское. Он был дезориентирован. Мужчину доставили на берег, но от медицинской помощи он отказался, пишет ИА AmurMedia.

В конце мая около японского острова Хоккайдо столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. По данным пожарной службы Момбецу, трое рыбаков погибли, двое были спасены.