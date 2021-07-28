Прямой эфир
Экономика
В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов
Мир
Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных
Общество
В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину
Мир
Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией
Экономика
В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих
Армия
Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР
Мир
Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США
Мир
После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице
Спорт
Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ

Найден пропавший четыре дня назад в Хабаровском крае рыбак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели нашли рыбака, который четыре дня назад пропал в районе села Елабуга в Хабаровском крае. Все это время мужчина был без еды и под палящим солнцем.

Житель села уехал на рыбалку 23 июля, а в назначенный срок домой не вернулся. На его поиски отправили четырех спасателей отряда ГУ МЧС по краю и две единицы техники, в том числе одно плавсредство. Искали мужчину и волонтеры. Они обследовали 40 км береговой линии, но безрезультатно.

Пострадавшего обнаружили 27 июля во время осмотра островов реки Амур в районе поселка Сарапульское. Он был дезориентирован. Мужчину доставили на берег, но от медицинской помощи он отказался, пишет ИА AmurMedia.

В конце мая около японского острова Хоккайдо столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский корабль «Амур», который весит 662 т. После аварии японское судно перевернулось. По данным пожарной службы Момбецу, трое рыбаков погибли, двое были спасены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021