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Здание бывшей молочной кухни в Биробиджане отдадут под спортзал

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В Биробиджане переоборудуют под спортзал здание бывшей молочной кухни. В рамках проекта «ЕАО — шанс каждому» региональные федерации рукопашного боя и вольной борьбы предложили работать с подростками из группы риска сразу в трех направлениях: проводить спортивные занятия с ними, организовывать экскурсии на предприятия и ввести профориентацию с последующим трудоустройством.

Власти города предложили в безвозмездное пользование в качестве помещения для тренировок помещение бывшей молочной кухни. Однако зданию необходим полноценный ремонт с заменой всех коммуникаций.

По словам участника форума «Территория действий» Анатолия Кистерева, которые приводит ИА EAOMedia, ремонт оплатят два спонсора. Спортсмены планируют принять участие в конкурсе президентских грантов и грантов Росмолодежи, чтобы приобрести спортивный инвентарь и специализированное напольное покрытие.

В зале одновременно смогут заниматься до 20 ребят. Здесь создадут несколько тренировочных зон для разных видов спортивных занятий, появятся раздевалки, душевая комната, оборудуют тренерскую с местом для хранения инвентаря.

Работы уже начались, в них заняты подростки из летних ремонтных бригад. Среди них ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Также в ЕАО будет реализована инициатива о проведении в техникумах и колледжах профориентационных часов с последующим трудоустройством на неполный рабочий день студентов очной формы обучения. В ближафшее время эта идея получит оценку регионального департамента образования.

Ранее на образовательном форуме «Территория действий» поддержку получили 17 молодежных инициатив. Сейчас они находятся на стадии реализации. За каждым проектом закрепили куратора из числа вице-премьеров правительства автономии.

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