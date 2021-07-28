Третьяковская галерея в августе откроет выставки в Калининграде и Владивостоке

В августе 2021 года Государственная Третьяковская галерея проведет выставки в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В Калининграде запланирована выставка графики Георгия Верейского, Александра Дейнеки, Николая Купреянова и других художников. Во Владивостоке представят экспозицию о коллекционере Павле Третьякове.

Как пишет ТАСС 27 июля, первая выставка будет называться «Сцены частной жизни. Интерьер в графике XX века». Впервые ее представили в Третьяковской галерее в 2016 году в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники». В новую версию экспозиции добавили произведения из фондов галереи, а также работы из собрания Калининградского областного музея изобразительных искусств, которые относятся к различным периодам советской истории. Посетить выставку можно будет с 7 августа по 19 сентября.

Вторая выставка будет называться «Третьяковка в движении» и пройдет на верхней площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани с 29 августа по 26 сентября. Мультимедийная экспозиция расскажет посетителям о коллекционере Павле Третьякове и собрании музея, пишет НСН.

Третьяковская галерея подготовила к выставке образовательную программу, в которую вошли лекции и кинопоказы. Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских.

22 мая сообщалось, что на фасаде Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве к 165-летию музея появился масштабный арт-проект — двусторонний мурал. Работу художника Саши Купаляна представили 22 мая.