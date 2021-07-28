В Крыму завершились съемки пятой части «Гардемаринов»

В Крыму закончились съемки фильма «Гардемарины 1787. Мир». Об этом на своей странице в Instagram рассказала режиссер ленты Светлана Дружинина.

К посту режиссер прикрепила ролик, на котором видно, как съемочная группа под открытым небом празднует окончание работы над пятой частью знаменитой саги и запускает фейерверки.

«Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей!» — написала Дружинина.

Она поблагодарила всех участников съемочного процесса и отметила, что теперь перед ними стоит задача смонтировать и озвучить ленту, «чтобы уже к будущему году с удовольствием подготовить к прокату сразу две картины», пишет НСН.

Как отмечает телеканал «360», актер Михаил Мамаев в своем TikTok рассказал, что все прошло замечательно, а также добавил, что мир полон надежд и осуществлений.

Как пишет сайт kp.ru, кроме Мамаева в фильме снимались Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Александр Домогаров, Федор Добронравов, а также Дмитрий Харатьян. Актер был задействован в съемках в Крыму с первого дня, то есть с апреля 2019 года, когда начались съемки четвертого фильма, и до их окончания в июле 2021 года.

Премьера первой части телефильма «Гардемарины, вперед!» состоялась 1 января 1988 года. Следующая картина цикла вышла в 1991 году под названием «Виват, гардемарины!». Третью часть зрителям представили в 1992 году.

Ранее стало известно, что в фильме будут сниматься практически все артисты, которых зрители знают по предыдущим частям картины. Планируется, что четвертая часть под названием «Гардемарины 1786. Война» и пятая часть ленты «Гардемарины 1787. Мир» выйдут в 2022 году.