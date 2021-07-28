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При взрыве газа в Барнауле пострадал семилетний ребенок

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В результате взрыва газа в Барнауле пострадал семилетний ребенок, который был госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Алтайскому краю.

Отмечается, что еще одна пострадавшая была госпитализирована с ожогом.

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«Ребенок семи лет доставлен в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, женщина 69 лет госпитализирована в ожоговый центр городской больницы № 3. Пациентам оказана первая медицинская помощь, и в настоящее время проводятся всё необходимые диагностические процедуры для оценки состояния», — цитирует сообщение регионального ведомства ТАСС.

В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать реанимационная бригада.

Утром 28 июля стало известно, что в пятиэтажном доме, расположенном на Молодежной улице Барнаула, произошел хлопок газовоздушной смеси. Эпицентром взрыва стал пятый этаж здания.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорания за газовым взрывом не последовало.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты оперативной группы по Алтайскому краю, которые занимаются оценкой повреждений, а также представители региональной администрации. По факту случившегося Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность оборудования.

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