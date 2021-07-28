Прямой эфир
Экономика
В Москве в 2,5 раза выросло количество новостроек-небоскребов
Мир
Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных
Общество
В РФ двух шпионов отправили в колонию за контрабанду деталей С-300 на Украину
Мир
Азербайджан принял предложение РФ о прекращении огня на границе с Арменией
Экономика
В Москве продали десять квартир из топ-100 самых дорогих
Армия
Глава Минобороны Китая пригласил Шойгу посетить совместные учения в КНР
Мир
Четыре человека пострадали в результате утечки опасного вещества в США
Мир
После взрыва на химзаводе в Германии детям запретили играть на улице
Спорт
Саблист Решетников решил взять паузу в карьере после ОИ
Сюжет:

Сальников высоко оценил серебро российских пловцов в эстафете на ОИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в среду, 28 июля, назвал серебряную медаль российских пловцов в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио очень ценной.

Призеры 25 лет спустя: Россия впечатляет в гимнастике и плавании
У наших спортсменов сразу две исторические победы за один день, плюс второе золото в тхэквондо

«Это было очень эмоционально. Мы были на трибунах, а ребята — молодцы, отдали себя полностью. Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк по итогу финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль.

Золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю завоевания россиянином золотой медали по плаванию.

Рылов победил в Токио на дистанции 100 м на спине. Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд. Серебро, уступив Рылову на 0,02 секунды, завоевал Климент Колесников, который отметил, что рад двум медалям для России, хоть ему и было обидно проигрывать доли секунды в борьбе за золото.

Третье место занял представитель Соединенных Штатов Райан Мерфи с результатом 52,19 секунды.

Сам Рылов после победы признался, что шел на пределе возможностей. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал результат, которые показали Рылов и Колесников на Олимпиаде, историческим.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Из-за ситуации с коронавирусом Олимпиаду перенесли на 2021 год, сохранив при этом название «Токио-2020». Игры проходят без участия иностранных болельщиков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021