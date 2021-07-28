Сальников высоко оценил серебро российских пловцов в эстафете на ОИ

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в среду, 28 июля, назвал серебряную медаль российских пловцов в эстафете 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио очень ценной.

«Это было очень эмоционально. Мы были на трибунах, а ребята — молодцы, отдали себя полностью. Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк по итогу финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль.

Золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

Ранее, 26 июля, президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к Евгению Рылову по случаю завоевания россиянином золотой медали по плаванию.

Рылов победил в Токио на дистанции 100 м на спине. Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд. Серебро, уступив Рылову на 0,02 секунды, завоевал Климент Колесников, который отметил, что рад двум медалям для России, хоть ему и было обидно проигрывать доли секунды в борьбе за золото.

Третье место занял представитель Соединенных Штатов Райан Мерфи с результатом 52,19 секунды.

Сам Рылов после победы признался, что шел на пределе возможностей. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал результат, которые показали Рылов и Колесников на Олимпиаде, историческим.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Из-за ситуации с коронавирусом Олимпиаду перенесли на 2021 год, сохранив при этом название «Токио-2020». Игры проходят без участия иностранных болельщиков.