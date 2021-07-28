Глава ВЦИОМ объяснил низкий интерес россиян к Олимпиаде в Токио

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров считает, что низкий интерес россиян к Олимпийским играм в Токио связан с запретом выступать под национальным флагом. Об этом он заявил в интервью РЕН ТВ в среду, 28 июля.

Кроме того, Фёдоров отметил снижение внимания к Олимпиаде во всем мире. По его словам, люди сейчас «не об этом думают», а Игры проходят лишь фоном.

«Дополнительный фактор в нашем случае — невозможность выступать национальной сборной под своим флагом. Это травма, серьезная, она снижает интерес людей к Олимпиаде в Токио. Но надеемся, это закончится и к следующей Олимпиаде всё будет иначе», — пояснил социолог.

Фёдоров также отметил, что рейтинг интереса россиян к отдельным видам спорта складывается достаточно традиционно.

В основном люди следят за теми, в которых Россия очень хорошо представлена и у нее сильные позиции. Как подчеркнул гендиректор ВЦИОМ, Олимпийские игры задумывались как «праздник человеческой силы, красоты, силы духа», но сейчас это «соревнования национальных амбиций».

«Люди болеют за своих. И только если у своей сборной нет серьезного фаворита, начинают выбирать: если не наш, то кто?» — добавил он.

В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Японии, в ее копилке семь золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовые.

Лидером по числу наград является Япония, у нее 10 золотых, три серебряные, пять бронзовых медалей), на втором месте — США (девять золотых, по восемь серебряных и бронзовых), а на третьем — Китай (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых).

27 июля российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх, досрочно обеспечив себе первое место на Играх-2020.

В этот же день золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Подобная награда стала первой в истории России.

Кроме того, 27 июля золотую и серебряную медали завоевали Евгений Рылов и Климент Колесников, став победителями в плавании на дистанцию в 100 м на спине, а россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский стали обладателями бронзовых медалей Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на год, сохранив при этом название «Токио-2020». Соревнования проходят без участия иностранных болельщиков.