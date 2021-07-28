Эксперт рассказал о возможном поднятии тарифов РЖД для белорусских грузов

«Российские железные дороги» (РЖД) могут поднять вопрос о повышении тарифов для белорусских грузов. Об этом в беседе с газетой «Деловой Петербург» рассказал президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

По его словам, раньше РЖД делали скидки белорусам, однако в связи с ситуацией, когда Прибалтика оказалась для них закрыта, в компании могут поднять вопрос о повышении тарифов ввиду полумонопольного положения. Предположительно, скидку могут убрать уже с 2022 года. При этом Иванкин подчеркнул, что Белоруссия будет вынуждена «использовать то плечо и мощности, которые предоставляет Петербург», поэтому ситуация, по его мнению, будет развиваться в этом ключе в определенной степени.

Ранее РЖД сделал для белорусских грузов скидку от тарифа в 50%. Речь идет о грузах, которые перегружаются через порты Северо-западного региона. При этом сами белорусы больше использовали прибалтийские порты, до них транспортное плечо короче. После того как Прибалтика ввела санкции против Белоруссии, ситуация изменилась.

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