Экспедиция РГО и МО раскрыла подробности трагедии теплохода «Армения»

Экспедиция Русского географического сообщества и Министерства обороны России раскрыла новые подробности гибели экипажа санитарного теплохода «Армения». Об этом в среду, 28 июля, сообщает газета «Красная звезда».

Согласно официальной версии гибели водного транспорта, теплоход был подтоплен немецкой авиацией в 1941 году вблизи крымского города Ялта. Так, архивная информация свидетельствует о том, что «Армения» ушла под воду за четыре минуты.

Однако в ходе совместной экспедиции было установлено, что на правом борту водного аппарата нет шлюпок, следовательно, данное наблюдение ставит под сомнение версию о разрушении. Также на теплоходе были обрублены канаты, а все погрузочные люки оказались открытыми.

«Открытые люки подтверждают тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми способами <...> Что же стало с людьми, севшими в шлюпки, какова их судьба? На эти вопросы экспедиционные выходы ответа не дадут», — отмечается в материале издания.

Ранее, в марте, стало известно о том, что в Севастополе ожидается установка мемориального комплекса погибшим в результате трагедии на теплоходе «Армения». Отмечается, что памятник должен располагаться на территории военно-морского госпиталя, у причала, от которого в 1941 году теплоход отправился в море.

Санитарный теплоход «Армения» перевозил несколько тысяч мирных жителей и раненых солдат. 7 ноября 1941 года он был атакован немецким самолетом-торпедоносцем. По разным данным, на борту находились от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.