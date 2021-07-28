В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе с вечера среды, 28 июля, до утра четверга, 29 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Как отметили специалисты, в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет НСН. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается гроза местами. Предупреждение будет действовать с 21:00 28 июля и до 09:00 29 июля, отмечает телеканал «Звезда».

В Московской области также действует предупреждение из-за высокой пожароопасности четвертого класса до 21:00 четверга, 29 июля, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает «Москва 24», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил о резком похолодании и сильной грозе в столичном регионе 28 июля. По его данным, сначала москвичей ждет небольшой дождь, который в ночь на 29 июля перерастет в залповые ливни.

Ранее 27 июля сообщалось, что купальный сезон в Московском регионе продолжится после 2 августа, когда отмечается Ильин день. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вода в реках столичного региона остается теплой и быстрого ее охлаждения не ожидается.