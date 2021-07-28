На юго-западе Москвы ввели карантин из-за бешенства домашнего животного

В «новой Москве» в поселении Вороновское объявили карантин из-за выявленного случая заболевания домашнего животного бешенством. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», случай бешенства был выявлен 26 июля.

Карантин в поселении будет действовать до 25 сентября, отмечает телеканал «Звезда». До этого времени нельзя будет ввозить и вывозить восприимчивых животных, за исключением привитых от бешенства, а также проводить ярмарки, выставки, снятие шкур с трупов диких животных и отлов для вывоза в зоопарки.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания или ослюнения животным человеку следует немедленно обратиться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, вырабатывающей высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки эти являются бесплатными, уточняет РИАМО.

Кроме того, каждый год следует прививать от бешенства домашних животных для профилактики.

20 июля сообщалось, что в Рязанской области зафиксировали случаи укусов людей бешеными ежами и белками. Также среди нападавших животных оказались лисы и енотовидные собаки.