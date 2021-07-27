Автоэксперт дал советы по выбору автомобиля с пробегом

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как выбрать надежный автомобиль с пробегом.

Как подчеркнул Кадаков в беседе с Nation News во вторник, 27 июля, особое внимание следует уделять состоянию основных узлов, стоимости обслуживания и замены деталей. Он отметил, что важна перепродажная стоимость, поскольку машину с пробегом придется менять уже через четыре-пять лет. Также важно проверить состояние основных узлов — мотора, коробки передач и подвески, а также расход топлива, пишет RT.

Он подчеркнул, что на данный момент практически невозможно выделить какую-то конкретную марку автомобиля, поскольку у каждой модели находятся какие-то неудачные версии.

Специалист заметил, что оценить автомобиль по критерию «цена–качество» в современных реалиях почти невозможно, отмечает телеканал «360».

Ранее 27 июля сообщалось, что в России увеличилось число автомобильных дилерских центров. В РФ на середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.