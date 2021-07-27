Очистные сооружения отремонтируют в Можайске

Очистные сооружения в подмосковном Можайске планируют отремонтировать к 2024 году, передает пресс-служба Мособлдумы. Работы проведут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Сейчас объект работает в штатном режиме. Однако степень износа превышает 85%, отмечает портал «Подмосковье сегодня». Проводятся проектно-изыскательские работы, на которые выделят около 34 млн рублей.

Правительство Ульяновской области планирует начать реконструкцию очистных сооружений на правом и левом берегах реки Волги — в Ульяновске, Барыше и Димитровграде. Для этого регион должен попасть в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование.