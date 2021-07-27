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Суд приговорил готовившего теракт в Кимрах убийцу к 16 годам

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К 16 годам лишения свободы приговорил суд в Тверской области жителя города Кимры за планирование теракта в период празднования Дня Победы в 2020 году. Об этом во вторник, 27 июля, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отметили в ведомстве, его признали виновным сразу по нескольким статьям УК, таким как приготовление к совершению теракта, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, убийство, незаконное изготовлении и хранение оружия и боеприпасов.

Следствие установило, что в 2019 году мужчина хранил у себя в квартире, а также в специальном тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Также выяснилось, что в том же году недалеко от своего дома он наносил на здания надписи, призывая к экстремистской деятельности.

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Кроме того, в апреле 2020 года 18-летний преступник убил в Кимрах «из хулиганских побуждений, беспричинно» незнакомого ему 48-летнего мужчину, используя для этого изготовленное им ранее огнестрельное оружие.

Помимо этого, молодой человек планировал проведение террористического акта во время празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Теракт должен был дестабилизировать деятельность органов государственной власти на территории города Кимры.

«Однако его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России», — говорится в сообщении.

У задержанного изъяли переделанный под боевой травматический пистолет ПМ, самодельную взрывчатку, три «коктейля Молотова» и холодное оружие.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 15 июля, участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» задержали в Ставропольском крае. В его отношении возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

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