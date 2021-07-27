Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех сотрудников ДПС по подозрению во взятке
Мир
Скончался экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон
Мир
США не планируют выводить своих военных из Сирии
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
Общество
Минюст разрешил россиянам регистрировать брак дома
Общество
На юго-западе Москвы ввели карантин из-за бешенства домашнего животного
Мир
Байден заявил о возможности обязательной вакцинации для госслужащих
Мир
Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии
Мир
Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Шри-Ланке обнаружили самый большой в мире звездчатый сапфир весом 510 кг, или 2,5 млн карат. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил местный телеканал News 1st.

Отмечается, что камень был найден, когда местный житель по фамилии Гэмидж решил выкопать на заднем дворе колодец. В процессе рабочие неожиданно наткнулись на один крупный камень, а затем увидели целую залежь.

«Рабочий, который копал колодец, предупредил меня, что ему попадаются очень красивые редкие камни. И уже позже мы наткнулись на этот огромный экземпляр», — приводит сайт kp.ru слова Гэмиджа.

Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
Нововведения упростят жизнь бизнесу и снизят цены на украшения

Известно, что мужчина — потомственный ювелир и торгует драгоценными камнями, как делали его отец и дед. Ему потребовалось больше года, чтобы очистить звездчатый сапфир от грязи и примесей, а затем представить его на экспертизу. Камень уже получил название «Сапфир провидения».

По словам геммолога Гамини Зойсы, камень, вероятно, сформировался около 400 млн лет назад.

Как рассказал председатель национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям, сапфир оценивается более в чем $200 млн. Управление уже получило несколько заявок на покупку драгоценного камня. Все потенциальные покупатели обратились в Шри-Ланку из других стран.

Как уточняет телеканал «360», звездчатый сапфир представляет собой разновидность камня с уникальным узором. Из-за оптического эффекта создается впечатление, что на поверхности самоцвета изображена звезда. По словам ювелиров, стоят такие камни дороже других разновидностей сапфиров.

Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и других драгоценных камней.

11 июля сообщалось, что в Ботсване обнаружен огромный алмаз весом 1174 карата. Драгоценный камень стал третьим по величине из когда-либо найденных. Это уже второй гигантский алмаз, обнаруженный в стране за месяц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021