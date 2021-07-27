Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

На Шри-Ланке обнаружили самый большой в мире звездчатый сапфир весом 510 кг, или 2,5 млн карат. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил местный телеканал News 1st.

Отмечается, что камень был найден, когда местный житель по фамилии Гэмидж решил выкопать на заднем дворе колодец. В процессе рабочие неожиданно наткнулись на один крупный камень, а затем увидели целую залежь.

«Рабочий, который копал колодец, предупредил меня, что ему попадаются очень красивые редкие камни. И уже позже мы наткнулись на этот огромный экземпляр», — приводит сайт kp.ru слова Гэмиджа.

Известно, что мужчина — потомственный ювелир и торгует драгоценными камнями, как делали его отец и дед. Ему потребовалось больше года, чтобы очистить звездчатый сапфир от грязи и примесей, а затем представить его на экспертизу. Камень уже получил название «Сапфир провидения».

По словам геммолога Гамини Зойсы, камень, вероятно, сформировался около 400 млн лет назад.

Как рассказал председатель национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям, сапфир оценивается более в чем $200 млн. Управление уже получило несколько заявок на покупку драгоценного камня. Все потенциальные покупатели обратились в Шри-Ланку из других стран.

Как уточняет телеканал «360», звездчатый сапфир представляет собой разновидность камня с уникальным узором. Из-за оптического эффекта создается впечатление, что на поверхности самоцвета изображена звезда. По словам ювелиров, стоят такие камни дороже других разновидностей сапфиров.

Шри-Ланка является ведущим экспортером сапфиров и других драгоценных камней.

11 июля сообщалось, что в Ботсване обнаружен огромный алмаз весом 1174 карата. Драгоценный камень стал третьим по величине из когда-либо найденных. Это уже второй гигантский алмаз, обнаруженный в стране за месяц.