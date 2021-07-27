Благоустройство двора на улице Театральной проверили в Благовещенске

Министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов проверил ход работ по благоустройству дворовой территории, расположенной около многоквартирного дома № 98 на улице Театральной в Благовещенске.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной̆ городской̆ среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на данной территории уже демонтировано покрытие, идут работы по установке бортового камня, передает asn24.ru.

«Жильцы дома самостоятельно разработали проект и на собранные деньги заказали проектно-сметную документацию», — отметил Тарасов.