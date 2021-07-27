Дело о взрыве на АГЗС в Волгограде передали в суд

В Тракторозаводской районный суд Волгограда поступило уголовное дело о взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС), в результате которого один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что 10 августа 2020 года на АГЗС «Газэнергосеть Поволжье», расположенной на проспекте имени Ленина, в ходе слива газа из цистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате взрыва погиб сотрудник МЧС, прибывший на тушение пожара. Еще 11 человек получили травмы. Ущерб окружающей среде составил 37 млн рублей. Также были уничтожены автомобили на 2 млн рублей. Площадь пожара, который предшествовал взрыву, превысила 1 тыс. кв. м.

В преступлении обвиняют двух бывших сотрудников — начальника участка АГЗС № 12 и наполнителя баллонов. Им инкриминируют ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце июня сообщалось, что в Омске ожидают суда двое местных жителей, которые выполняли работы с газовым оборудованием без необходимого для этого образования. От их действий пострадали три человека, еще один погиб.