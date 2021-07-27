Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех сотрудников ДПС по подозрению во взятке
Мир
Скончался экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон
Мир
США не планируют выводить своих военных из Сирии
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
Общество
Минюст разрешил россиянам регистрировать брак дома
Общество
На юго-западе Москвы ввели карантин из-за бешенства домашнего животного
Мир
Байден заявил о возможности обязательной вакцинации для госслужащих
Мир
Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Калифорнии
Мир
Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

Дело о взрыве на АГЗС в Волгограде передали в суд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тракторозаводской районный суд Волгограда поступило уголовное дело о взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС), в результате которого один человек погиб и 11 пострадали. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что 10 августа 2020 года на АГЗС «Газэнергосеть Поволжье», расположенной на проспекте имени Ленина, в ходе слива газа из цистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате взрыва погиб сотрудник МЧС, прибывший на тушение пожара. Еще 11 человек получили травмы. Ущерб окружающей среде составил 37 млн рублей. Также были уничтожены автомобили на 2 млн рублей. Площадь пожара, который предшествовал взрыву, превысила 1 тыс. кв. м.

В преступлении обвиняют двух бывших сотрудников — начальника участка АГЗС № 12 и наполнителя баллонов. Им инкриминируют ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце июня сообщалось, что в Омске ожидают суда двое местных жителей, которые выполняли работы с газовым оборудованием без необходимого для этого образования. От их действий пострадали три человека, еще один погиб.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021